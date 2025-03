https://fr.sputniknews.africa/20250327/kiev-prepare-des-provocations-pour-accuser-la-russie-dattaques-contre-des-sites-energetiques-1071294208.html

Kiev prépare des provocations pour accuser la Russie d'attaques contre des sites énergétiques

Kiev prépare des provocations pour accuser la Russie d'attaques contre des sites énergétiques

Sputnik Afrique

Les services spéciaux ukrainiens préparent des provocations à Nikolaïev afin d'accuser la Russie d'attaques contre les infrastructures énergétiques de la... 27.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-27T06:30+0100

2025-03-27T06:30+0100

2025-03-27T06:35+0100

donbass. opération russe

russie

arabie saoudite

ukraine

provocation

kiev

opération militaire

frappe de missile

attaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/18/1056274689_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eadb59a53197015a76bf04782aacfd17.jpg

Selon l'activiste clandestin, le but de la provocation est également de justifier les frappes ukrainiennes. Le 24 mars, des négociations entre des spécialistes russes et américains ont eu lieu dans la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad. En conséquence, les parties ont convenu d’élaborer un mécanisme visant à interdire les frappes sur les installations énergétiques en Russie et en Ukraine pendant une période de 30 jours, à compter du 18 mars. Le Kremlin a ensuite publié une liste de ces installations convenues entre les parties russe et américaine, qui comprenait notamment : des raffineries de pétrole, des oléoducs et gazoducs et des installations de stockage, des centrales électriques, des sous-stations, des transformateurs et des distributeurs, des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques.Plus tôt, le ministère de la Défense avait signalé l'élimination d'un drone des forces armées ukrainiennes qui tentait d'attaquer des équipements au sol dans l'installation de stockage de gaz souterrain de Glebovskoïe dans la région du cap Tarkhankout en Crimée. Un jour plus tard, une attaque de deux autres drones ukrainiens a été repoussée.

russie

arabie saoudite

ukraine

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, arabie saoudite, ukraine, provocation, kiev, opération militaire, frappe de missile, attaque