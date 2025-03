https://fr.sputniknews.africa/20250327/au-nigeria-un-cuisinier-beninois-aurait-vole-un-million-de-dollars-a-ses-patrons-libanais-1071311133.html

Au Nigeria, un cuisinier béninois aurait volé un million de dollars à ses patrons libanais

Au Nigeria, un cuisinier béninois aurait volé un million de dollars à ses patrons libanais

Sputnik Afrique

Selon les avocats des victimes, l’une d'entre elles aurait souhaité témoigner en personne mais craint d’être attaquée mystiquement. L’accusé lui aurait envoyé... 27.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-27T16:42+0100

2025-03-27T16:42+0100

2025-03-27T16:42+0100

nigeria

justice

sorcellerie

blanchiment d'argent

détournement de fonds

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1b/1071310887_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2529432fc034d7bd33b5fbc6b970d5bd.jpg

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis, le 25 mars, sept ans de prison ferme et des amendes contre lui pour vol et blanchiment de capitaux, relate la presse locale.Le prévenu a plaidé non coupable. D’après lui, c’est l’un de ses employeurs qui a voulu empoisonner son partenaire avec son aide.Pourtant, il aurait prévenu la potentielle victime, laquelle lui aurait offert 25.000 dollars en reconnaissance. Et c'est cette personne qui aurait pris l’argent et tenté de lui faire porter le chapeau.Le verdict doit être prononcé le 6 mai 2025.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, justice, sorcellerie, blanchiment d'argent, détournement de fonds