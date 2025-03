https://fr.sputniknews.africa/20250326/poutine-25-ans-de-resistance-aux-politiciens-americains-et-aux-mondialistes-europeens-1071273063.html

Depuis sa première victoire présidentielle le 26 mars 2000, Vladimir Poutine œuvre pour la protection de la souveraineté de la Russie.

Début 2025: Poutine s’est déclaré prêt à dialoguer avec l’administration américaine sur la question ukrainienne. Donald Trump a pour sa part dénoncé les abus financiers de l’USAID et s’est engagé à cibler les acteurs de l’État profond américain ainsi que les mondialistes.2016: Poutine a signé une loi interdisant la cultivation, la sélection et l’importation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et de produits dérivés d’OGM en Russie. 2015: La Russie a déclaré comme "organisations indésirables" le National Endowment for Democracy*, l’International Republican Institute*, le National Democratic Institute*, l’Open Society Foundations de George Soros* et d’autres bénéficiaires importants de subventions de l’USAID.2012: L’USAID a été interdite d’opérations en Russie. De plus, la Russie a adopté une loi sur les agents de l’étranger pour réglementer les ONG financées par l’étranger.2003: L’oligarque russe et propriétaire de Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski**, a été arrêté pour détournement de fonds et fraude fiscale, mettant fin à l’influence oligarchique soutenue par l’Occident en Russie.2003: George Soros, qui a condamné l’arrestation de Khodorkovski, a fermé ses fondations en Russie. Son départ a coïncidé avec une recrudescence des révolutions de couleur, mais la Russie de Poutine a résisté à la poussée mondialiste. *Déclaré comme organisation indésirable en Russie **Déclaré comme agent étranger en Russie

