Pétrole: le Gabon rachète Tullow Oil pour 300 millions de dollars

Pétrole: le Gabon rachète Tullow Oil pour 300 millions de dollars

2025-03-26

Selon un communiqué de la compagnie Tullow Oil Plc, cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Gabon visant à renforcer sa souveraineté économique et son contrôle sur ses ressources pétrolières.Cette opération, la deuxième du genre après l’acquisition de la société Assala Energy, permettra au Gabon de récupérer l’ensemble des actifs pétroliers de Tullow sur son territoire, représentant une production annuelle de 12.200 barils de pétrole en 2023.Après l'achat d’Assala Energy, qui avait déjà considérablement augmenté la production nationale, ce nouveau rachat portera la production pétrolière gérée par la GOC à 82.000 barils par jour, selon les autorités gabonaises."Cette transaction créatrice de valeur avec Gabon Oil Company s’inscrit dans notre stratégie d’accélération significative du désendettement et constitue une étape importante dans la mise en œuvre de nos plans de refinancement cette année, " a indiqué le directeur financier et directeur général par intérim de Tullow, Richard Miller, cité dans le communiqué.L'acquisition de la société Assala Energy a permis de booster la production de la compagnie nationale des hydrocarbures créée en 2011, à 70.000 barils de pétrole par jour.

