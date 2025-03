Notre ancienne employée, désormais correspondante de guerre de Perviy Kanal, Anna Prokofieva, est morte dans la région de Belgorod. Elle avait 35 ans. On dit qu'elle a été tuée par une mine. Que son âme repose en paix. De tout cœur, je souhaite à ses proches de trouver du réconfort dans le Seigneur et dans la connaissance qu'un jour, tôt ou tard, nous nous retrouverons tous et serons réunis à jamais.