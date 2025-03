https://fr.sputniknews.africa/20250326/lotan-forme-les-soldats-ukrainiens-a-utiliser-des-fusils-non-disponibles-sur-le-front-1071283518.html

L'Otan forme les soldats ukrainiens à utiliser des fusils non disponibles sur le front

Les fusils d'assaut utilisés par l'Otan pour former les Ukrainiens ne sont pas disponibles sur le front, selon un prisonnier de guerre. 26.03.2025, Sputnik Afrique

Lors de sa formation en Norvège, Evgueni Doubovik a utilisé le HK416 allemand avec une lunette de visée 4x. Cependant, de retour dans l'armée ukrainienne, il ne s'est vu proposer que des Kalachnikov, a raconté le prisonnier de guerre à Sputnik.Evgueni Doubovik confirme que des fusils otaniens ont bien été envoyés en Ukraine, mais il ne sait pas "s'ils n'ont pas été livrés à l'unité ou s'ils ont été perdus". Récemment, le journal britannique The Times a écrit que l'Ukraine importait plus d'armes que tout autre pays et qu’elles y circulaient sans aucun contrôle. Si le gouvernement de Kiev ne rachète pas aux citoyens les armes non enregistrées à la fin des hostilités, cela entraînera une augmentation de crimes dans le pays et transformera l'Ukraine en un "marché d'armes illégal".

