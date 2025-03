https://fr.sputniknews.africa/20250326/le-president-ghaneen-investit-les-nouveaux-membres-du-conseil-des-forces-armees-1071282300.html

Le Président ghanéen investit les nouveaux membres du Conseil des forces armées

Le Président ghanéen investit les nouveaux membres du Conseil des forces armées

Sputnik Afrique

L'organe est censé fournir une orientation politique et superviser administrativement l'armée. Il sera chargé de garantir son efficacité, le respect des... 26.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-26T13:55+0100

2025-03-26T13:55+0100

2025-03-26T13:55+0100

afrique subsaharienne

ghana

armée

conseiller

john dramani mahama

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/02/1070465754_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_c43aacc20b18a1eb1ef55dc848eaa21a.jpg

La cérémonie a eu lieu le 24 mars, selon un communiqué de la présidence. Le Conseil est composé de 7 membres ayant de l'expérience en matière de gouvernance. La responsable du Conseil est Jane Naana Opoku-Agyemang, vice-présidente du pays."La responsabilité que vous avez en tant que Conseil est d'une importance nationale majeure", a déclaré le Président John Mahama, car "la puissance de nos forces armées dépend non seulement du courage des hommes et des femmes en uniforme, mais aussi des politiques et décisions de leadership qui les guident".

afrique subsaharienne

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, armée, conseiller, john dramani mahama