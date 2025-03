https://fr.sputniknews.africa/20250326/le-parlement-burkinabe-adopte-un-nouveau-code-des-douanes-1071275888.html

Le parlement burkinabè adopte un nouveau code des douanes

Le parlement burkinabè adopte un nouveau code des douanes

Sputnik Afrique

"L’environnement économique et financier a fortement évolué notamment avec la question de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du... 26.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-26T09:51+0100

2025-03-26T09:51+0100

2025-03-26T09:51+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

douane

parlement

vote

adoption

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/10/1070202813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9609cc56411c8d1a3c69b40a333418a5.jpg

Le vote a eu lieu le 24 mars, le texte a été adopté par 70 députés, avec une abstention. Principales innovations introduites:"Il faut dire que l’environnement économique et financier a fortement évolué notamment avec la question de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive", a indiqué le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, alors que le précédent code des douanes fonctionnait depuis 1962.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, douane, parlement, vote, adoption