Le nationaliste ukrainien, tué à Odessa, avait été vu en compagnie de mercenaires étrangers

26.03.2025

Organisateur de l'incendie de la Maison des syndicats à Odessa en mai 2014, le radical Demyan Ganoul avait des contacts avec des mercenaires britanniques, a déclaré à Sputnik un représentant du mouvement ukrainien clandestin pro-russe "Stop Grave".Demyan Ganoul est l'organisateur des émeutes devant la Maison des syndicats d'Odessa et de l'incendie criminel du bâtiment, qui a entraîné la mort de près de 50 personnes le 2 mai 2014.Selon les médias ukrainiens, Ganoul dirigeait l'aile sécuritaire de l'organisation nationaliste Secteur droit*. Après les événements du 2 mai 2014, il a mené des actions contre les habitants d'Odessa qui tentaient d'honorer la mémoire des victimes dans l'incendie.Après le lancement de l'opération militaire spéciale russe, le fanatique a activement lutté contre les opposants à la mobilisation en Ukraine et les personnes qui critiquaient les actions violentes des employés du commissariat militaire en Ukraine. En juillet 2024, il avait notamment participé au passage à tabac et à l'enlèvement d'un entraîneur de fitness qui critiquait les commissaires militaires.Le 14 mars 2025, Demyan Ganoul a été liquidé à Odessa. Les médias ukrainiens ont rapporté que le suspect s'était rendu à la police. Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, a annoncé son arrestation, confirmant que l'homme avait déserté les forces ukrainiennes un mois auparavant.*Organisation reconnue comme terroriste et interdite en Russie

