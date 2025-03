Le Kenya reconnaît l'indépendance du Kosovo, Belgrade réagit

""Le ministère serbe des Affaires étrangères condamne avec la plus grande fermeté la décision de la République du Kenya de reconnaître l'indépendance unilatéralement proclamée du Kosovo. Cette mesure constitue une violation flagrante du droit international et une violation directe de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Onu, qui garantit la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Serbie. Et cela arrive l'année qui marque le 80e anniversaire de l'adoption de la Charte des Nations unies, violée par les autorités kényanes", a déclaré le ministère serbe des Affaires étrangères.