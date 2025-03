https://fr.sputniknews.africa/20250326/le-ghana-uvre-a-reprendre-le-controle-de-ses-ressources-auriferes-1071277224.html

Le Ghana œuvre à reprendre le contrôle de ses ressources aurifères

Le Ghana œuvre à reprendre le contrôle de ses ressources aurifères

26.03.2025

Le Ghana intensifie la lutte contre la contrebande d'or afin de tirer pleinement parti de ses richesses minérales, a déclaré son ministre des Finances.En 2022, 60 tonnes d'or, d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, ont été illégalement sorties du pays, a annoncé Cassiel Ato Forson. En période de crise économique, le Ghana a donc été privé de devises étrangères et de revenus publics cruciaux, a constaté le ministre.Pour remédier à ce problème, Ato Forson propose la mise en place du Ghana Gold Board (GoldBod), qui réglementera et contrôlera le commerce de l'or selon les normes internationales."Le gouvernement financera GoldBod pour acheter trois tonnes d'or par semaine, ce qui renforcera nos réserves de change", a ajouté le ministre.Par ailleurs, il est prévu de supprimer l'impôt de 1,5% sur le revenu pour l'or non raffiné.

