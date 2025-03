https://fr.sputniknews.africa/20250326/echec-du-processus-de-luanda-la-rdc-doit-en-finir-avec-la-position-de-faiblesse-selon-un-expert-1071279731.html

Échec du processus de Luanda: la RDC doit en finir avec la position de faiblesse, selon un expert

Échec du processus de Luanda: la RDC doit en finir avec la position de faiblesse, selon un expert

Sputnik Afrique

La RDC doit réformer son armée, diversifier ses partenariats géopolitiques et adopter une "véritable politique stratégique" pour obtenir des résultats... 26.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-26T12:19+0100

2025-03-26T12:19+0100

2025-03-26T12:19+0100

opinion

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

m23

rwanda

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/02/1065878135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c67e7b9b99d6307801dd04458a46efb1.jpg

"Il faut d'abord réformer l'armée et la restructurer pour qu'elle puisse être efficace sur le terrain. Parce que vous ne pouvez pas engager de négociations ni de médiations tant que vous êtes en position de faiblesse", déclare à Sputnik Afrique Fortifi Lushima, coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes RDC. Il réagit à l'annonce du retrait de l'Angola de la médiation dans le conflit en RDC et évoque les démarches éventuelles à entreprendre par Kinshasa dans ce contexte. L'armée rwandaise, "qui occupe une grande et riche partie du territoire congolais", ne va pas "se retirer de ce territoire-là rien que par un simple accord", souligne-t-il. De plus, l'expert prône la diversification des partenariats géopolitiques et dénonce l'absence de "véritable politique stratégique, une vision politique claire au Congo".

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), m23, rwanda, armée