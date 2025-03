https://fr.sputniknews.africa/20250325/le-burundi-accuse-le-rwanda-de-vouloir-lattaquer-kigali-repond-1071266839.html

Le Burundi accuse le Rwanda de vouloir l'attaquer, Kigali répond

Le ministère des Affaires étrangères du Rwanda a exprimé son regret concernant les propos du leader du Burundi sur un prétendu plan d'attaque contre son pays. 25.03.2025, Sputnik Afrique

Accusé par le Président burundais d'avoir l'intention d'attaquer son pays, le Rwanda déplore ces propos."Cette déclaration de S.E. le Président du Burundi est malencontreuse", a écrit le chef de la diplomatie rwandaise sur X en réaction aux déclarations d'Évariste Ndayishimiye qui, dans une interview accordée à une chaîne britannique, avait affirmé détenir des informations sur les intentions du Rwanda d'attaquer le Burundi.Olivier Nduhungirehe a rappelé que les autorités militaires et les services de renseignement des deux pays s'étaient mises d'accord "sur le besoin d'une désescalade militaire et verbale". Enfin, le ministre a déclaré que le Rwanda continuera sa politique en faveur de la paix avec le Burundi et dans la région des Grands Lacs.L'armée burundaise participe aux affrontements avec les rebelles du groupe M23 aux côtés des forces armées congolaises. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, ce que le Rwanda nie.

