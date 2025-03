https://fr.sputniknews.africa/20250325/lattaque-qui-a-tue-3-representants-des-medias-russes-a-ete-delibere-et-terroriste-1071254733.html

L'attaque qui a tué 3 représentants des médias russes, a été "délibéré et terroriste"

L'attaque qui a tué 3 représentants des médias russes, a été "délibéré et terroriste"

Sputnik Afrique

"De plus en plus de détails indiquent le caractère délibéré et terroriste de l'attaque" qui a tué 6 personnes, dont 3 représentants des médias russes, affirme... 25.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-25T09:49+0100

2025-03-25T09:49+0100

2025-03-25T09:49+0100

russie

ukraine

république populaire de lougansk (rpl)

attaque

journalistes

izvestia

chaîne de tv zvezda

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/06/10/1067070365_0:580:2048:1731_1920x0_80_0_0_5c9ffa3df546275cf3d5ba0b8cad16ef.jpg

Rodion Mirochnik s’exprime sur une frappe dans la zone de l'opération militaire qui a tué Alexander Fedortchak, correspondant pour le journal Izvestia, Andreï Panov, caméraman pour la chaîne Zvezda et Alexandre Sirkeli, un chauffeur de ladite chaîne. Miroсhnik suggère que Volodymyr Zelensky avait donné l'ordre "d'ignorer toutes les normes". "Ils visent délibérément des lieux paisibles, des endroits qu'ils connaissent bien. Ils traquent les journalistes", a résumé le diplomate. Le 24 mars, Leonid Passetchnik, chef de la république populaire de Lougansk, avait annoncé qu'un bombardement d'artillerie du district de Kremensky par les forces armées ukrainiennes avait tué 6 personnes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, république populaire de lougansk (rpl), attaque, journalistes, izvestia, chaîne de tv zvezda