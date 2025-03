Le groupement russe Nord a attaqué trois brigades et un régiment ukrainiens. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 50 militaires, deux blindés de combat et deux pièces d'artillerie.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses, attaquant cinq brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 200 soldats, un char, un lance-roquettes multiples Heron croate et trois blindés de combat, dont un M113 et un Humvee, tous deux américains. Deux pièces d'artillerie et trois dépôts de munitions ont aussi été détruits.