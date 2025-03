https://fr.sputniknews.africa/20250325/en-realite-ce-sont-les-russes-qui-sont-les-plus-forts-de-la-planete-selon-un-expert-1071251085.html

"En réalité, ce sont les Russes qui sont les plus forts de la planète", selon un expert

L'Europe doit "comprendre que c’est la Russie qui est en réalité le véritable garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde", affirme à... 25.03.2025, Sputnik Afrique

Asaad Al-Awiwi revient sur les négociations russo-américaines à Riyad. La nouvelle administration américaine "a désormais un point de vue différent de celui des Européens", rappelle-t-il, donc "il n'y a pas de nécessité pour que l’Europe joue un rôle décisif dans les négociations, car sa mentalité coloniale ne veut pas mettre fin au conflit".Moscou a posé des conditions pour assurer sa sécurité, et l’Occident et l’Ukraine devront les respecter, développe-t-il. La position de l’Europe occidentale est l’élément le plus dangereux qui accompagne ces négociations.

