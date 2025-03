https://fr.sputniknews.africa/20250325/aux-etats-unis-pres-de-7-millions-de-vampires-touchaient-des-allocations-sociales-1071255368.html

Aux États-Unis, près de 7 millions de "vampires" touchaient des allocations sociales

Aux États-Unis, près de 7 millions de "vampires" touchaient des allocations sociales

Sputnik Afrique

Le Département de l'efficacité gouvernementale a repéré environ 7 millions d'Américains âgés de 120 ans et plus, recensés comme vivants, dans les bases de... 25.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-25T10:21+0100

2025-03-25T10:21+0100

2025-03-25T10:21+0100

états-unis

elon musk

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/19/1071254959_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_2f455996e629d3ad988b5d12b160e94f.jpg

Le Service de sécurité sociale des États-Unis a supprimé environ 7 millions de personnes décédées de la liste des bénéficiaires d'allocations, selon le Département de l'efficacité gouvernementale."Au cours des trois dernières semaines, le Service de sécurité sociale a effectué un nettoyage important de ses données. Désormais, environ sept millions de propriétaires de numéros de sécurité sociale, identifiés comme ayant plus de 120 ans, ont été déclarés décédés", indique le DOGE sur X. Auparavant, en consultant les registres de la sécurité sociale, le chef du DOGE, Elon Musk, avait plaisanté en disant qu'il y avait beaucoup de vampires aux États-Unis.Ainsi, parmi les bénéficiaires d'allocations, il y avait non seulement plusieurs millions d'Américains âgés de 120 à 249 ans, mais aussi une personne "super-centenaire" âgée de plus de 360 ans.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, elon musk