Poutine s'est entretenu par téléphone avec le Président des Émirats arabes unis

Selon le Kremlin, le dirigeant russe a exprimé sa gratitude pour la médiation émiratie dans les échanges de prisonniers entre Moscou et Kiev. 24.03.2025, Sputnik Afrique

En outre, les parties ont discuté du développement du dialogue russo-américain dans le but de trouver des moyens de résoudre le conflit ukrainien. Le Président émirati a exprimé son soutien aux efforts déployés par la Russie et les États-Unis et a notamment salué les consultations du groupe d’experts qui se déroulent aujourd’hui à Riyad.

