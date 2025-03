https://fr.sputniknews.africa/20250324/negociations-russo-americaines-debutent-a-riyad-ce-quil-faut-savoir--1071232244.html

Négociations russo-américaines débutent à Riyad: ce qu'il faut savoir

La délégation russe est arrivée à Riyad, en Arabie saoudite, pour participer aux consultations des groupes d'experts russes et américains sur le règlement du... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Négociateurs russes: Selon les médias, la délégation américaine comprend:À l'ordre du jour:️La Russie et les États-Unis discuteront de la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, en vigueur en 2022-2023 et visant à établir des corridors sûrs pour l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens.Les discussions porteront sur un projet de cessez-le-feu maritime en mer Noire afin que "les deux parties puissent transporter des céréales et du carburant et reprendre leurs échanges", selon Michael Waltz."Nous discuterons de la ligne de contrôle, qui correspond aux véritables lignes de front, du maintien de la paix" et "d'une certaine forme de discussion territoriale pour une paix permanente", a-t-il fait savoir à CBS.

