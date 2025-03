https://fr.sputniknews.africa/20250324/les-grandes-lignes-de-laccord-cerealier-abandonne-en-2023-1071226816.html

Les grandes lignes de l'accord céréalier abandonné en 2023

Les grandes lignes de l'accord céréalier abandonné en 2023

Lors des pourparlers russo-américains sur l'Ukraine programmés en Arabie saoudite pour le 24 mars, Moscou et Washington se pencheront sur la reprise de

sputnik explique

accord céréalier d’istanbul (2022)

russie

ukraine

onu

turquie

états-unis

Sputnik Afrique rappelle les grandes lignes de l'accord et revient sur les raisons de son non-renouvellement en 2023.Il a été conclu à Istanbul en juillet 2022. Quatre parties ont été signataires: la Russie, l'Ukraine, l'Onu et la Turquie. Juridiquement, cet accord se composait de deux volets. L'un d'eux garantissait le passage sécurisé des cargos depuis et vers les ports ukrainiens malgré l'opération militaire spéciale déclenchée par la Russie en février 2022. La deuxième partie concernait la facilitation de l'accès aux marchés mondiaux des produits agricoles et des engrais russes.Conclu initialement pour 120 jours, il a été reconduit en novembre 2022 puis en mars et en mai 2023.️ Le 17 juillet 2023, la Russie a refusé de le reconduire. La raison avancée par Moscou: le deuxième volet de l'accord n'a jamais été mis en œuvre.De plus, tout au long de la période active de cette initiative, Moscou a pointé qu'en dépit de sa mission visant à limiter la crise alimentaire, les pays occidentaux ont reçu l'écrasante majorité des exportations ukrainiennes, au détriment des pays pauvres, dont ceux d'Afrique. Enfin, durant le fonctionnement de l'accord, Kiev a accumulé des armes et du carburant dans les zones portuaires de la mer Noire, selon la Russie. Fin juillet 2023, le FSB a annoncé avoir découvert des traces d'explosifs à bord d'un cargo sec qui naviguait de la Turquie vers la Russie via le détroit de Kertch.

