L'Égypte rejette catégoriquement toute idée de déplacement des Palestiniens

Un déplacement de populations de la bande de Gaza et de Cisjordanie constituerait une "liquidation de la cause palestinienne" et un danger pour la sécurité égyptienne, a affirmé l’Organisme général égyptien de l’information.Le Caire rejette les allégations selon lesquelles un déplacement pourrait être accepté, moyennant une aide économique.Cette position est conforme aux intérêts suprêmes du monde arabe et à l'engagement de l'Égypte à protéger la cause palestinienne, souligne l'organisme d'information.Début février, le Président américain Donald Trump avait avancé l'idée de réinstaller la population de Gaza dans divers pays, comme la Jordanie et l'Égypte.

