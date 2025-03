https://fr.sputniknews.africa/20250324/legypte-et-la-palestine-examinent-les-moyens-de-parvenir-a-un-cessez-le-feu-dans-la-bande-de-gaza-1071231028.html

L'Égypte et la Palestine examinent les moyens de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza

Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli et son homologue palestinien, Mohamed Mustafa, ont examiné dimanche au Caire les derniers développements dans la... 24.03.2025, Sputnik Afrique

S’exprimant à cette occasion, M. Madbouli a déclaré que le plan de reconstruction de Gaza, préparé par l'Égypte et approuvé lors du dernier Sommet arabe, fera l’objet d’une coordination accrue avec diverses parties régionales et internationales, ainsi qu'avec la partie palestinienne, pour convenir des aspects liées à sa mise en œuvre.Le responsable égyptien a également mis l'accent sur la nécessité d'un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza pour mettre fin au bain de sang palestinien et entamer le processus de reconstruction.De son côté, M. Mustafa a souligné l'importance de respecter le cessez-le-feu à Gaza, évoquant les efforts de coordination en cours avec des pays arabes et islamiques, ainsi qu’avec des acteurs internationaux, concernant la situation dans la région et en préparation de la Conférence sur la reconstruction de Gaza.

