Le Rwanda salue la décision du M23 de se retirer de la ville de Walikale dans le Nord-Kivu

Selon un communiqué du gouvernement rwandais publié le 23 mars, le pays "salue l’annonce du M23 concernant le repositionnement de ses forces à partir de... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Kigali a aussi dit accueillir favorablement "l’annonce de la RDC selon laquelle toutes les opérations offensives menées par les FARDC et les Wazalendo seront suspendues".Le M23 a intensifié son offensive dans l'est de la RDC depuis la fin janvier, en prenant le contrôle de vastes territoires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, des accusations que Kigali dément.

