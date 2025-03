https://fr.sputniknews.africa/20250324/le-president-tunisien-exige-a-la-france-le-retour-des-fonds-spolies--1071246890.html

Le Président tunisien exige à la France le retour des fonds spoliés

Lors d'un entretien avec le Président français, le chef d'État tunisien a exigé le retour des richesses spoliées au peuple tunisien. Kaïs Saïed et Emmanuel... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Le Président tunisien a insisté sur la nécessité d’adopter de nouvelles mesures pour restituer au peuple tunisien les fonds qui lui ont été détournés, lors d'un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron, a annoncé la présidence tunisienne.Kaïs Saïed a noté que les procédures judiciaires existantes "ne permettraient de récupérer que des miettes", appelant à créer de nouveaux mécanismes de restitution des richesses tunisiennes.L'entretien a en outre porté sur la crise palestinienne et la traite d'êtres humains. M.Saïed a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat en Palestine, qualifiant les hostilités de "guerre d’extermination".Le dirigeant tunisien a encore insisté sur la nécessité de démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et le trafic d’organes, notamment entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe. Il a souligné que son pays n'acceptait pas d'être un point de transit ou une base de ces trafics.Le Président français a appelé son homologue tunisien pour le féliciter à l'occasion de la fête de l'indépendance.

