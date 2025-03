https://fr.sputniknews.africa/20250324/le-marche-des-vehicules-electriques-au-zimbabwe-est-en-plein-essor-malgre-des-difficultes-1071231441.html

Le marché des véhicules électriques au Zimbabwe est en plein essor, malgré des difficultés

Cette croissance est portée par le soutien du gouvernement, notamment la suppression des droits de douane et les politiques favorisant les énergies... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Concernant les défis à relever, le chef du BYD Zimbabwe a évoqué l'éducation, les contraintes financières et les infrastructures. De plus, il a souligné la lenteur générale de l'adoption des technologies en Afrique, le coût initial élevé des véhicules électriques, le manque de bornes de recharge, notamment dans les zones rurales.Pour répondre aux préoccupations en matière d'accessibilité financière, Edward Muchuchuti a plaidé en faveur de changements politiques, notamment une exonération des droits de douane sur les véhicules électriques, à l'instar des politiques en Afrique du Sud et en Zambie.

