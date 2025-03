https://fr.sputniknews.africa/20250324/dix-pays-africains-et-linde-lanceront-les-manuvres-militaires-en-ocean-indien-une-premiere-1071244521.html

Dix pays africains et l'Inde lanceront les manœuvres militaires en océan Indien, une première

Les exercices sont organisés par la marine indienneet l'armée tanzanienne, selon un communiqué du ministère indien de la Défense. Ils se tiendront en avril... 24.03.2025, Sputnik Afrique

En comprenant la Tanzanie, 10 pays africains y participeront: les Comores, le Djibouti, l'Érythrée, le Kenya, Madagascar, l'île Maurice, le Mozambique, les Seychelles, l'Afrique du Sud. Les exercices sont baptisés Aikeyme, acronyme de l'anglais Africa India Key Maritime Engagement (Engagement maritime clé entre l'Afrique et l'Inde). Le mot signifie unité en sanscrit.L'objectif est d'améliorer l'interopérabilité entre les marines et les agences maritimes. Lutte contre la piraterie, partage des informations, opérations de recherche, de saisie et de sauvetage, tirs d'armes légères, opérations héliportées sont au menu.

