Darfour: 15.000 familles déplacées en 48h alors que les combats s'intensifient

Les affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont poussé 15.000 ménages à quitter la ville d'Al-Malha en 48 heures, selon... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Entre le 20 et le 21 mars 2025, 15.000 ménages ont été déplacés de la ville d'Al-Malha, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).Les Forces de soutien rapide avaient déclaré le 20 mars avoir pris le contrôle d'Al-Malha.Depuis avril 2023, des combats font rage au Soudan entre les Forces de soutien rapide (FSR) sous le commandement de Mohamed Hamdan Dogolo et l'armée régulière. Le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR) a averti que la poursuite des hostilités pourrait entraîner des épidémies et un effondrement du système de santé.Selon l'OIM, en janvier 2024, le nombre de déplacés à l’intérieur du Soudan dépassait les 10 millions.

