Le groupement Nord a attaqué sept brigades et un régiment ukrainien. Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 175 militaires, deux chars et quatre pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Caesar français. Un dépôt de munitions a été rasé.

Le groupement Ouest a amélioré sa position le long de la ligne de front. Il a attaqué six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 250 militaires, un char, trois pièces d'artillerie de fabrication occidentale, dont un obusier FH-70 britannique, ainsi que deux blindés de transport de troupes M113 et un véhicule Humvee, tous américains. Trois stations de guerre électronique et trois dépôts de munitions ont été supprimés.