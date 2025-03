https://fr.sputniknews.africa/20250323/top-10-des-pays-africains-les-plus-heureux-1071224907.html

Top 10 des pays africains les plus heureux

Maurice, la Libye et l'Algérie sont les trois pays africains les plus heureux, tandis que la Sierra Leone est celui où le bonheur est le plus bas. Cela ressort... 23.03.2025, Sputnik Afrique

bonheur

afrique

top-10

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

classement

Trois des 40 pays africains les plus heureux de 2024 -Maurice, la Libye et l'Algérie- figurent au Top 80 du classement mondial, selon le Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report) publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies chaque année depuis 2012.Le Top 10 africain de cette étude se présente comme suit:Le classement annuel repose principalement sur des évaluations subjectives des participants concernant leur bonheur, ainsi que sur des données économiques et sociales basées sur six variables : le soutien social, le niveau de revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

maghreb

bonheur, afrique, top-10, afrique subsaharienne, afrique du nord, maghreb, classement