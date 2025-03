https://fr.sputniknews.africa/20250323/sans-regrets-lambassadeur-sud-africain-expulse-des-etats-unis-est-de-retour-au-cap-1071225482.html

"Sans regrets", l'ambassadeur sud-africain expulsé des États-Unis est de retour au Cap

Ebrahim Rasool, ambassadeur sud-africain déclaré persona non grata à Washington, a déclaré qu'il revenait sans regret chez lui, lors d'un discours devant ses... 23.03.2025, Sputnik Afrique

Déclaré persona non grata, l'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool a appelé à "reconstruire la relation avec les États-Unis", devant des soutiens venus l'accueillir à l'aéroport international du Cap, selon les médias.L'ambassadeur aurait aimé revenir avec des contrats commerciaux, mais pas au prix de certaines concessions "autorisant les États-Unis à choisir qui doivent être nos amis et qui doivent être nos ennemis", a-t-il ajouté.Le diplomate, arrivé aux États-Unis il y a à peine deux mois, avait été prié de quitter le pays sous 72 heures après avoir accusé l'administration Trump d'attaques suprémacistes contre les dirigeants sud-africains, lors d'une conférence en ligne organisée par l'Institut Mapungubwe pour la réflexion stratégique (MISTRA), un think tank sud-africain.

