Le premier contingent spécial des Eaux et Forêts entre en service au Burkina Faso

Baptisée Lana-y'a qui signifie confiance en langue dioula, cette promotion comprend 1.938 combattants forestiers, dont 1.052 hommes et 886 femmes, selon un... 23.03.2025, Sputnik Afrique

"Vous êtes désormais des acteurs essentiels dans le dispositif de reconquête de l’intégrité du territoire national et de la réponse à la crise humanitaire", a déclaré le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo qui a présidé le 22 mars à Bobo-Dioulasso la cérémonie de sortie de la promotion. Après 18 mois de formation à l’Ecole nationale des Eaux et Forêts, ces agents seront déployés sur le terrain pour sécuriser les massifs forestiers. Selon un projet de 2023, 4.000 agents forestiers seront recrutés entre 2023 et 2026.

