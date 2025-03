https://fr.sputniknews.africa/20250323/la-russie-nentend-pas-envahir-lue-les-europeens-commencent-a-le-comprendre-selon-witkoff-1071226559.html

La Russie n'entend pas envahir l'UE, les Européens commencent à le comprendre, selon Witkoff

La Russie n'entend pas envahir l'UE, les Européens commencent à le comprendre, selon Witkoff

Sputnik Afrique

L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est dit certain que Vladimir Poutine ne comptait pas s'emparer de l'Europe et que les Européens commençaient à... 23.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-23T16:29+0100

2025-03-23T16:29+0100

2025-03-23T16:29+0100

donbass. opération russe

international

steve witkoff

russie

europe

union européenne (ue)

états-unis

vladimir poutine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/12/1070233692_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_a5933ed4b4bca3c8c497bca948e5879e.jpg

Le Président russe n’a pas l’intention de prendre le contrôle de l’Europe, et les citoyens de l’Union européenne commencent à le comprendre, a déclaré Steve Witkoff, envoyé spécial du Président américain, à Fox News.L'administration Trump s'efforce actuellement de comprendre la position de Moscou et de Kiev afin de résoudre la crise ukrainienne, selon M.Witkoff.Le porte-parole du Président russe avait précédemment déclaré à la télévision nationale que l'Europe, au lieu de s'attaquer aux causes profondes du conflit ukrainien, ne faisait que les aggraver en augmentant ses dépenses militaires et en étudiant le projet de stationner ses troupes en Ukraine.Les consultations entre experts russes et américains sur l'Ukraine auront lieu à Riyad le 24 mars, a annoncé le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov. Selon lui, la délégation russe aux consultations sera dirigée par le sénateur Grigori Karassine et un conseiller du directeur du FSB, Sergueï Besseda.Selon la chaîne de télévision CBS News, l'équipe technique américaine compte tenir une réunion avec des représentants de l'Ukraine à Riyad ce dimanche 23 mars, un jour avant les consultations avec la Russie prévues pour lundi.

russie

europe

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, steve witkoff, russie, europe, union européenne (ue), états-unis, vladimir poutine