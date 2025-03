https://fr.sputniknews.africa/20250323/la-cote-divoire-ambitionne-de-recouvrir-20-du-territoire-en-forets-dici-2030-1071220210.html

La Côte d’Ivoire ambitionne de recouvrir 20% du territoire en forêts d’ici 2030

La Côte d’Ivoire ambitionne de recouvrir 20% du territoire en forêts d’ici 2030

Sputnik Afrique

"Il est de notre devoir en tant que citoyens et décideurs, de concilier la protection des forêts avec la production alimentaire durable", a lancé Laurent... 23.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-23T09:36+0100

2025-03-23T09:36+0100

2025-03-23T09:36+0100

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

bois

arbres

déforestation

stratégie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102281/84/1022818470_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_04fb0e4c71455b50731f4e35a65f8f99.jpg

Selon le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, cette stratégie implique l’intégration de pratiques agricoles durables, la promotion de l’agroforesterie comme modèle de développement résilient, la valorisation des produits forestiers de qualité, issus d’une production durable.Pour atteindre ces objectifs, le pays suit la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts (SPREF) et la stratégie nationale de valorisation des produits forestiers (SVPF), a expliqué le 21 mars le ministre à l’occasion de la célébration de la journée internationale des forêts.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, côte d'ivoire, bois, arbres, déforestation, stratégie