À Istanbul, la police tire des gaz lacrymogènes sur les manifestants

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants rassemblés pour soutenir le maire de la ville, Ekrem Imamoglu, arrêté pour "corruption" et... 23.03.2025, Sputnik Afrique

Des milliers de manifestants, en majorité des jeunes, se sont rassemblés dans la soirée du 23 mars sur la place Saraçhane, près de l'Hôtel de ville, pour soutenir le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, arrêté dans une affaire de corruption, rapporte un correspondant de Sputnik en Turquie.La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Une dizaine de manifestants ont demandé une assistance médicale après l'utilisation de gaz lacrymogènes, a appris Sputnik auprès des médecins de deux ambulances.Des rassemblements de soutien à Imamoglu ont lieu tous les jours dans la capitale turque. La plus grande manifestation a eu lieu hier. Selon l'opposition, environ un million de personnes y ont participé.Arrestation du maire d'IstanbulLe maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, 53 ans, a été interpellé le 19 mars dans le cadre d'une affaire de corruption et de terrorisme. Il a répondu aux questions des enquêteurs pendant cinq heures au Palais de justice rejetant toutes les accusations de liens présumés avec les terroristes, selon les médias. Ce 23 mars, le maire a été incarcéré et suspendu de ses fonctions.L'Université d'Istanbul avait précédemment annulé le diplôme de M.Imamoglu ce qui empêche au maire de briguer un mandat présidentiel. Selon la Constitution turque, seules les titulaires d'un diplôme universitaire peuvent avancer leur candidature à la présidence.

