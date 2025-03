https://fr.sputniknews.africa/20250322/rdc---usa-les-negociations-sur-les-mineraux-et-la-securite-sont-a-leurs-debuts-selon-une-ministre-1071209236.html

RDC - USA: les négociations sur les minéraux et la sécurité sont à leurs débuts, selon une ministre

RDC - USA: les négociations sur les minéraux et la sécurité sont à leurs débuts, selon une ministre

Sputnik Afrique

"С'est quelque chose qui doit encore mûrir", a déclaré jeudi à Bloomberg la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. 22.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-22T10:09+0100

2025-03-22T10:09+0100

2025-03-22T10:39+0100

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

états-unis

ressources naturelles

lithium

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1f/1061765652_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_296fe5c574e360ea5ccdf59eaa9d69fa.jpg

Les deux parties "investissent certainement le temps et les efforts nécessaires" pour que les éventuels accords "répondent aux intérêts des deux parties", a-t-elle noté.En effet, ce pays africain, acteur minier important, a proposé en février à Washington un accès exclusif à des minéraux essentiels et à des projets d'infrastructures en échange d'une assistance sécuritaire.KoBold Metals Co., soutenu par les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, a exprimé son intérêt pour les gisements congolais de lithium.La RDC est le deuxième producteur mondial de cuivre, la plus grande source de cobalt et possède d'importants gisements de lithium, de tantale, d'étain et d'or.Actuellement, le pays fait face à l'offensive du mouvement M23 soutenus par le Rwanda, qui renie d'ailleurs tout soutien à ce groupe armé. De nombreux territoires et villes ont déjà été repris par les rebelles depuis la recrudescence des combats en octobre 2024.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, états-unis, ressources naturelles, lithium