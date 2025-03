https://fr.sputniknews.africa/20250322/la-russie-est-prete-a-aider-lafrique-a-lutter-contre-la-pauvrete-energetique-1071211572.html

La Russie est prête à aider l’Afrique à lutter contre la pauvreté énergétique

Le pays est disposé à livrer des ressources énergétiques et à échanger "des technologies et des compétences", a indiqué Dmitri Podouïev, directeur adjoint de... 22.03.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, les efforts russes viseraient également à: Les sociétés russes possèdent toutes les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins énergétiques des peuples africains, a-t-il assuré lors du forum "Russie, Inde et Afrique: leçons du passé et perspectives d'avenir", qui a eu lieu le 19 mars à Moscou. De leurs côtés, les pays africains ont montré leur volonté de coopérer avec la Russie lors des deux sommets "Russie – Afrique", en 2019 et 2023, a souligné M. Podouïev.

