https://fr.sputniknews.africa/20250322/israel-mene-des-frappes-massives-dans-le-sud-du-liban-en-reponse-aux-tirs-de-roquettes-1071212836.html

Israël mène des frappes massives dans le sud du Liban en réponse aux tirs de roquettes

Israël mène des frappes massives dans le sud du Liban en réponse aux tirs de roquettes

Sputnik Afrique

Les villages de Tulin et de Kfar Hounah ont notamment été visés. Les raids auraient fait des victimes, selon des rapports. 22.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-22T12:54+0100

2025-03-22T12:54+0100

2025-03-22T12:54+0100

israël

liban

moyen-orient

hezbollah

joseph aoun

benjamin netanyahou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/19/1063085179_0:0:1981:1114_1920x0_80_0_0_9b657df6ef34ebc16a3ae2c2653db7e1.jpg

Plus tôt ce samedi, cinq roquettes ont été lancées du Liban vers Israël. Tsahal dit en avoir intercepté trois, tandis que deux autres sont tombées avant de franchir la frontière. Personne n'a pour le moment revendiqué ces tirs. L'armée libanaise a déclaré avoir mené une enquête et découvert "trois lance-roquettes improvisés". L'attaque ne ressemble pas aux opérations du Hezbollah, mais pourrait être l'œuvre d'autres combattants propalestiniens dans le pays, écrivent les médias libanais. Le Président libanais, Joseph Aoun, a condamné ces attaques, les qualifiant de tentative d'entraîner le pays dans une nouvelle spirale de violence et de "coup au projet de sauvetage sur lequel les Libanais avaient été unanimes". Le Premier ministre et le ministre de la Défense israéliens avaient donné l'ordre à Tsahal de frapper des dizaines de cibles au Liban, rapporte The Times of Israel, citant leurs bureaux.

israël

liban

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, liban, moyen-orient, hezbollah, joseph aoun, benjamin netanyahou