Au Ghana, un incendie ravage le marché Kejetia de Kumasi, deuxième plus grande ville du pays

Le feu n'a pu être maîtrisé qu'après cinq heures d’intervention. Plus de 4.000 mètres carrés de commerces ont été détruits. Les pertes s'élèvent à des... 22.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-22T17:18+0100

2025-03-22T17:18+0100

2025-03-22T18:26+0100

ghana

incendie

afrique subsaharienne

marché

Le Président ghanéen s'est rendu sur place. John Dramani Mahama a appelé à des mesures de sécurité incendie plus strictes sur les marchés et exprimé sa sympathie aux commerçants touchés. Il a promis son soutien à ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance.Les causes du drame ne sont toujours pas connues.La presse locale souligne que le marché de Kejetia, le plus grand centre commercial de la région d'Ashanti, et plus largement d’Afrique de l’Ouest, connaît plusieurs problèmes.Parmi ceux-ci, des factures d'électricité impayées, une préparation inadéquate aux incendies et un assainissement médiocre. Une enquête est en vue.

2025

