Un militaire russe donne un coup de tête à un drone ukrainien et sauve ses camarades

21.03.2025

L'incident a eu lieu lors d'une rotation, alors que le militaire surnommé Apôtre transportait trois soldats en quadricycle.Le groupe était à découvert, quand l'homme a repéré un drone avec une charge explosive."Quand il était à environ deux mètres, j'ai pu le voir clairement, c'était un gros drone avec des pattes. […] J'ai fait une manœuvre brusque vers la droite, puis vers la gauche. Et il s'est avéré qu'il était allé pile en diagonale", raconte-t-il à Sputnik. N'ayant pas réussi à abattre l'engin avec une mitraillette, Apôtre a fait une manœuvre qui a sauvé la vie de tout le groupe. À ce moment-là, le drone a été percuté par sa tête et a explosé trois mètres plus loin sans faire de blessés.

