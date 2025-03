https://fr.sputniknews.africa/20250321/pas-une-seule-maison-intacte-une-habitante-de-la-region-de-koursk-raconte-les-frappes-de-kiev-1071199302.html

"Pas une seule maison intacte": une habitante de la région de Koursk raconte les frappes de Kiev

Beaucoup de gens ont été victimes des tirs de l'armée de Kiev pendant l'occupation de la zone, affirme auprès de Sputnik Evguéniya Martchenko qui vivait dans... 21.03.2025, Sputnik Afrique

Les attaques ont été terribles et très effrayantes, se souvient-elle, toujours apeurée et les larmes aux yeux. Les riverains étaient obligés de se terrer dans les caves et ne dormaient pas la nuit, témoigne la femme. Un de ses voisins a été tué par un obus alors qu'il était juste sorti pour nourrir ses poules.

