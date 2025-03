https://fr.sputniknews.africa/20250321/les-forces-armees-soudanaises-reprennent-le-controle-du-palais-presidentiel-a-khartoum-1071189508.html

Les forces armées soudanaises reprennent le contrôle du palais présidentiel à Khartoum

"Nos forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi, et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes", a déclaré le... 21.03.2025, Sputnik Afrique

khartoum

soudan

conflit

forces de soutien rapide (fsr) soudanaises

Le siège de la présidence à Khartoum a été repris ce vendredi aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) après une bataille féroce, selon lui.Les paramilitaires avaient occupé le palais présidentiel depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023.

