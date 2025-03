https://fr.sputniknews.africa/20250321/le-togo-reve-dentrer-dans-laes-quen-sera-t-il-de-sa-destinee-1071201116.html

Le Togo rêve d'entrer dans l'AES, qu'en sera-t-il de sa destinée?

L'Afrique cherche à se libérer des influences extérieures et à renforcer son intégration continentale. Des pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Ghana... 21.03.2025, Sputnik Afrique

Le Togo rêve d'entrer dans l'AES, qu'en sera-t-il de sa destinée? Sputnik Afrique L'Afrique cherche à se libérer des influences extérieures et à renforcer son intégration continentale. Des pays du Sahel, comme le Burkina Faso et le Ghana, redéfinissent leur coopération économique et sécuritaire. L'Alliance des États du Sahel (AES) se présente comme une alternative stratégique face à la CEDEAO, perçue comme influencée par des puissances étrangères.

" Il faut créer la monnaie Liptako, elle peut s'appeler Liptako, elle peut s'appeler le Sahel. Il faut créer une monnaie de l'AES. Il faut qu'on se débarrasse du franc CFA. Il faut qu'on se débarrasse de toutes les monnaies impérialistes qui sont là pour nous appauvrir. Nous voulons une indépendance monétaire. L'un des premiers défis, c'est la monnaie locale, la création d'une monnaie AES. Le deuxième défi, que les fonctionnaires de cette banque soient des fonctionnaires nationaux, qu'il n'y aura aucune injonction de quelque nature qu'elle soit, qu'elles viennent de la France ou d'un autre pays, nous ne voulons aucune injonction ", c’est ainsi qu’a commenté au micro d’Avenir Souverain Ibrahim Salifou, expert nigérien en politique et relations internationales.Selon lui, ce projet marque un tournant dans l'autonomie financière des pays membres et vise à les libérer de l'influence des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI.Iba Karim, ancien parlementaire burkinabè, a partagé son analyse sur la rencontre récente entre les Présidents ghanéen et burkinabé, qui visait à renforcer les relations bilatérales. Selon lui, cette démarche est une réponse stratégique du Burkina Faso face à son retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).À ne pas manquer également dans ce numéro :

