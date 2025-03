https://fr.sputniknews.africa/20250321/lattaque-contre-une-station-de-comptage-de-gaz-a-soudja-est-un-acte-dincitation-a-la-guerre-1071202447.html

L'attaque contre une station de comptage de gaz à Soudja est "un acte d'incitation à la guerre"

Sputnik Afrique

Pour le chercheur turc Mehmet Perinçek, ce sont les "fauteurs de guerre" en Europe qui se trouvent derrière la frappe. 21.03.2025, Sputnik Afrique

"Des pays et des gouvernements comme l’Angleterre, la France et l’Allemagne ne veulent pas que la guerre en Ukraine se termine et tentent de saboter l’initiative Poutine-Trump", insiste-t-il dans un entretien avec Sputnik.Selon lui, les Occidentaux cherchent à "pousser la Russie à une riposte plus dure" et perturber ainsi le processus de paix.Dans ce contexte, il invite le gouvernement turc à "tirer des leçons" de cette situation:

