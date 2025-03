https://fr.sputniknews.africa/20250321/laes-quitte-la-francophonie-nos-dirigeants-veulent-que-nous-soyons-traites-a-notre-juste-valeur-1071195379.html

L'AES quitte la Francophonie: "Nos dirigeants veulent que nous soyons traités à notre juste valeur"

C'est ainsi qu'un enseignant-chercheur nigérien a commenté pour Sputnik Afrique la sortie des pays de l'AES de l'Organisation internationale de la... 21.03.2025, Sputnik Afrique

La Confédération souhaite échanger d'égal à égal avec les autres puissances et c'est cette logique qui a prévalu pour quitter l'association "où on n'est pas respecté", explique le Dr Mamoudou Adamou, de l'Université Abdou Moumouni à Niamey. L'AES cherche des accords gagnant-gagnant et "non des accords où il y a certains pays qui pensent être plus civilisés, qui doivent gagner beaucoup plus que les autres", souligne-t-il. La possibilité de s'exprimer "sans aucune menace de sanctions" est l'un des avantages de cette décision, ajoute l'universitaire.

