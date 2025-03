https://fr.sputniknews.africa/20250321/la-plus-longue-ligne-de-communication-quantique-a-ete-creee-par-des-scientifiques-1071204732.html

La plus longue ligne de communication quantique a été créée par des scientifiques

La plus longue ligne de communication quantique a été créée par des scientifiques

Des chercheurs chinois et sud-africains ont réussi à établir la plus longue ligne de communication quantique en utilisant un microsatellite et des stations... 21.03.2025, Sputnik Afrique

Grâce à un microsatellite peu coûteux et à des stations terrestres portables des chercheurs chinois et sud-africains ont réussi à établir la plus longue ligne de communication quantique au monde, selon le South China Morning Post.Le microsatellite quantique chinois Jinan-1 a servi à relier l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud à une station à Pékin, opérée par des chercheurs de l'Université des Sciences et Technologies de Chine (USTC). Deux images ont alors été transmises sur une distance de 12.900 km. "Cette réalisation constitue une base solide pour nos futurs projets de lancement de plusieurs microsatellites et pour la mise en place d'un vaste réseau de stations terrestres optiques. On s'attend à l'émergence prochaine d'un réseau quantique mondial aux capacités de communication révolutionnaires", affirment les chercheurs cités par le journal.

