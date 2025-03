https://fr.sputniknews.africa/20250321/la-cote-divoire-inflige-un-avertissement-a-france-24-pour-desinformation--1071195012.html

La Côte d'Ivoire inflige un avertissement à France 24 pour désinformation

La Côte d'Ivoire inflige un avertissement à France 24 pour désinformation

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a adressé à la chaîne France 24 une lettre suite au reportage de Charlotte Boitieux sur... 21.03.2025, Sputnik Afrique

Désinformation occidentale en Afrique: Moscou et Pékin ne sont pas les seuls ciblés, selon un expert Sputnik Afrique Dans cette nouvelle édition, L’Afrique en marche reçoit deux politologues: Riadh Sidaoui et Abdelkader Soufi, pour analyser les campagnes de désinformation devenues une «arme de guerre» de l’Occident, d'après les experts. Les anciennes puissances coloniales reprocheraient aux autres leurs propres péchés afin de maintenir l’Afrique sous domination.

Une lettre dénonçant "une approche simpliste et tendancieuse" d'un reportage sur l'immigration irrégulière en Côte d'Ivoire, a été adressée à la chaîne France 24 par Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). Le documentaire de Charlotte Boitieux laisse penser que les causes de ce problème résident dans la répartition inégale de la croissance économique et dans l'inaction du gouvernement, indique l'instance. France 24 se voit reprocher notamment d'avoir complètement omis de refléter le point de vue des autorités ivoiriennes et de présenter le narratif de sorte à donner l'impression qu'elles sont "inactives et indifférentes face au phénomène de l'immigration irrégulière, et laissent la population vivre dans la pauvreté". La HACA appelle ainsi à une plus grande vigilance quant aux informations recueillies.

