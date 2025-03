https://fr.sputniknews.africa/20250321/contrairement-a-kiev-la-russie-sabstient-de-frapper-les-infrastructures-energetiques-en-ukraine-1071193338.html

Contrairement à Kiev, la Russie s'abstient de frapper les infrastructures énergétiques en Ukraine

Contrairement à Kiev, la Russie s'abstient de frapper les infrastructures énergétiques en Ukraine

21.03.2025

En accord avec le cessez-le-feu de 30 jours, les militaires russes s'abstiennent de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes, a indiqué le porte-parole du Président russe. Vladimir Poutine a donné un ordre en ce sens, malgré les violations de l'accord par Kiev. "Les actions du régime de Kiev sont bien connues de tous grâce aux nombreux reportages des médias et aux nombreuses images publiées. Par conséquent, tout le monde peut voir à quel point on peut faire confiance à la parole de Zelensky et des autres représentants du régime de Kiev, a déclaré Dmitri Peskov.Par ailleurs, Poutine a personnellement choisi les négociateurs pour les consultations avec les États-Unis, selon Peskov.A peine quelques heures après la fin des négociations Poutine-Trump, Kiev a attaqué une infrastructure énergétique, selon la Défense russe. L'installation ciblée avec trois drones, qui se trouve dans le village de Kavkazskaïa, permet le transbordement de pétrole dans le système de pipelines de la mer Caspienne. La chute d'un drone a provoqué un incendie sur une superficie de 1.700 mètres carrés.Le 20 mars, l'armée ukrainienne a procédé à une explosion ciblée de la station de comptage de gaz dans la ville russe de Soudja. L'installation a subi des dommages importants, a déclaré le Comité d'enquête russe.

