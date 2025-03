https://fr.sputniknews.africa/20250321/assassinat-de-kennedy-les-usa-promettent-de-supprimer-toutes-les-donnees-personnelles-fuitees-1071205799.html

Assassinat de Kennedy: les USA promettent de supprimer toutes les données personnelles "fuitées"

Assassinat de Kennedy: les USA promettent de supprimer toutes les données personnelles "fuitées"

21.03.2025

2025-03-21T17:47+0100

2025-03-21T17:47+0100

2025-03-21T17:47+0100

Dans leur précipitation à publier les documents déclassifiés sur l'assassinat de Kennedy, les Archives nationales ont accidentellement révélé les données de centaines de personnes, notamment un dossier complet d'un agent de la CIA et les numéros d'assurance de centaines d'autres personnes.Les Américains concernés ont déjà commencé à geler leurs comptes bancaires et à envisager des plaintes, selon le Washington Post.Désormais, le gouvernement assure que toutes les données "fuitées" seront supprimées et que de nouveaux numéros d'assurance seront attribués aux propriétaires concernés.

