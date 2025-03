https://fr.sputniknews.africa/20250320/un-four-solaire-ecologique-a-ete-concu-par-une-entrepreneure-kenyane-1071181709.html

Un four solaire écologique a été conçu par une entrepreneure kényane

Un four solaire écologique a été conçu par une entrepreneure kényane

Il peut fonctionner sans carbone ni bois, explique l’auteure de cette innovation, Carolyn Olang, citée par Africa News. 20.03.2025, Sputnik Afrique

Le four est déjà utilisé par des vendeurs de nourriture de rue. La machine est composée de deux boîtes en bois avec une isolation thermique faite de coques de maïs, d’un couvercle en verre et d’un panneau en aluminium reflétant la lumière du soleil. Coûtant 5.000 shillings kényans (environ 38 dollars), ce dispositif réduit la dépendance aux sources traditionnelles d’énergie et permet de faire des économies. Il est cependant impossible de l'utiliser pendant la saison des pluies.

kénya, énergie solaire, innovations, afrique subsaharienne