Pretoria nie collaborer avec l'Iran sur l'arme atomique, ce dont l'accusent les USA

Pretoria nie collaborer avec l'Iran sur l'arme atomique, ce dont l'accusent les USA

"L'Afrique du Sud n'entretient pas de relations sinistres avec l'Iran. Nous n'avons pas de programme d'armement nucléaire avec l'Iran", a martelé le... 20.03.2025

Le programme nucléaire avait été démantelé bien avant la fin du régime d’apartheid en 1994, ce qui a été vérifié par les Nations unies, a rappelé Vincent Magwenya en conférence de presse. L'Afrique du Sud et l'Iran ont des liens historiques étroits, ce dernier ayant joué un "rôle important" dans le soutien du mouvement de libération, a ajouté le responsable. Il a réagi ainsi aux propos de la porte-parole du département d'État qui avait reproché à Pretoria de "redynamiser ses relations avec l'Iran afin de développer des accords commerciaux, militaires et nucléaires". En outre, le gouvernement sud-africain a "adopté des positions agressives à l'égard des États-Unis et de leurs alliés", dont Israël, a affirmé Tammy Bruce.

